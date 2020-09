Aký je rozdiel medzi poslancami Smeru a OĽaNO?

Predseda vlády sa úplne nepredvídateľne prepína zo štátnika na krčmového stand-upistu. Akoby nerozumel tomu, že aj slovo je čin. Že škaredé slová často vedú k škaredým skutkom.

Ako by povedal premiér, pokazili sme si to. Budú pribúdať nakazení, aj mŕtvi, lekári a ich pracoviská budú od preťaženia kolabovať, zatiaľ čo niekoľko stoviek Slovákov sa bude opájať pocitom hrdinov pôsobiacich v ilegalite, keď odvážne vstúpia do vlaku bez rúška. Oni, ani korona však dnes nepredstavujú také riziko pre náš štát, ako ten, ktorý by mal ťaženiu proti vírusu rozvážne veliť: premiér Igor Matovič.

Pred pár dňami sa mu podarilo niečo, čo je nad sily každého slušného občana - svojim slovníkom sa znížil na úroveň Ľuboša Blahu. Najprv počas hodiny otázok, keď na urážky poslanca Smeru-SD reagoval rovnakou mincou. Nazval ho idiotom a niekoľko poslancov (predpokladám, že z OĽaNO) za to premiéra odmenilo potleskom.

O deň neskôr vo facebookovom statuse označil publicistu Mariána Balásza za primitíva a dilinka. Dôvod? Premiérovu manželku v článku oslovil krstným menom a dodal niečo o jej finančnej negramotnosti, keďže investovala do krachujúcej spoločnosti Arca. Na konci týždňa nazval premiér Matovič lekára vševedka Igora Bukovského hlupákom.

Je rok 2020. Máme za sebou dekádu, počas ktorej sa cez sociálne siete vyplavilo do verejného priestoru toľko nenávisti, klamstiev a urážok, že množstvo ľudí na dlho stratilo chuť sa do nejakej verejnej debaty zapojiť. Naopak, tí, ktorí to nízke a vulgárne v nás vylučujú s potešením, nielenže dostali takmer neobmedzený priestor. Ale ešte sa im aj podarilo poslať do parlamentných lavíc rôznych veľvyslancov prízemnosti - Blahom počnúc, Mazurekom nekončiac.

A v tejto situácii, akoby toho nebolo málo, sa predseda vlády úplne nekontrolovane a nepredvídateľne prepína zo štátnika na krčmového stand-upistu. Akoby nerozumel tomu, že aj slovo je čin. Že škaredé slová často vedú k škaredým skutkom. Je šanca, že na koronu vedci vynájdu účinné očkovanie. Ale nič a nikto nás neochráni pred dôsledkami vládnutia, kedy k nám z premiérskeho úradu budú pravidelne doliehať nadávky a urážky.

Som presvedčený, že tomu rozumejú aspoň niektorí poslanci z jeho hnutia OĽaNO. Pár z nich poznám osobne a viem, že sú to inteligentní a slušní ľudia. Oni by mali byť prví, kto sa ozve a upozorní Matoviča, že takýto slovník nie je hoden predsedu vlády členskej krajiny EÚ. Že je hanbou. Aj ich hanbou. A že ovocie, ktoré z jeho prízemných slov dozreje, bude trpké.

Lenže poslanci z OĽaNO sú ticho, vrátane tých, ktorí sa bijú do pŕs, akí sú oni kresťania. Pritom ešte prednedávnom sa znechutene vyjadrovali o poslancoch Smeru-SD, ktorí ako poslušné stádo hlasovali za všetko, čo im Laššáková signalizovala vztýčeným palcom a nedištancovali sa od ničoho, ani od tých najotrasnejších výrokov a činov predsedu Fica. A ja sa zamýšľam, aký je vlastne medzi poslancami OĽaNO a poslancami Smeru rozdiel.

