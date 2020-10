Ivan Mikloš: Na reformu školstva by som si trúfol

Z rozhovoru s bývalým ministrom financií a poradcom Richarda Sulíka, ktorý bol nielen o vzdelávaní.„Igor Matovič sa určite zapíše do slovenskej histórie," tvrdí Mikloš v rozhovore.

Pár týždňov dozadu som strávil polhodinu v debate s bývalým ministrom financií Ivanom Miklošom. Rozprávali sme sa hlavne o reformnom pláne vlády a veľkú časť rozhovoru sa týkala vzdelávania. O niečo neskôr som sledoval súčasného ministra financií Hegera v diskusii taktiež o reformách, na ktoré bude mať Slovensko z Fondu obnovy k dispozícii zhruba 6 mld. Eur. Aj on vyzdvihol potrebu reforiem v školstve.

V tomto sa slovenská politika za ostatných desať rokov zmenila. (A nemalú zásluhu má na tom aj bývalý prezident Kiska). Kým v minulosti o potrebe zmien v našom vzdelávacom systéme hovorilo pár ľudí z neziskoviek, rovnaký počet opozičných politikov a výsledky našich žiakov v PISA testoch, dnes je to mainstream. Ba čo viac, na reformy máme aj peniaze, a nie málo.

V spomínanom reformnom pláne (Moderné a úspešné Slovensko), ktorý pred pár týždňami predstavil minister Heger, sa o.i. píše o rozširovaní siete škôlok, obsahovej zmene a tiež o “skokovom raste platu učiteľov.” Aj Mikloš hovorí, že platy by sa mali zvýšiť. Ale podľa neho ten nárast musia sprevádzať reformy v iných oblastiach, ktoré slovenskej ekonomike prinesú ďalší rast. Bez toho by vraj nárast platov nebol udržateľný.

Nie celkom v tomto bode s Miklošom súhlasím. Nespochybňujem potrebu postupnej transformácie našej ekonomiky. Ale nemyslím si, že sa ňou musí podmieňovať zvyšovanie platov v školstve. Lebo ak zvýšenie platov učiteľov (spolu s ďalšími zmenami vo vzdelávacom systéme) bude mať za následok šikovnejšiu a múdrejšiu mládež, potom je to dobrý krok bez ohľadu na to, či ho bude sprevádzať prechod nášho hospodárstva od montážnych hál k niečomu s vyššou pridanou hodnotou aj životnosťou. Kvalitnejší absolventi našich škôl môžu uskutočniť reformy, ak sa to tejto generácii nepodarí. Výrazná investícia do školstva (a platov pre ľudí v ňom pracujúcich) je v prvom politické rozhodnutie, až potom fiškálne. Hoci chápem, že po zverejnení výsledkov prieskumu, podľa ktorého je pre tretinu učiteľov dôveryhodným médiom časopis Zem a vek, veľu ľudí nebude mať pre túto investíciu pochopenie.

Pavel Sibyla

(Titulná fotka: TASR)