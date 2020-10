Trump je radikálnejší ako Matovič, ale nie horší

O pár dní sa už možno dozvieme, kto sa stane 46. prezidentom Spojených štátov. Možnosti sú dve: buď si pobyt v Bielom dome predĺži republikán Donald Trump alebo sa doň nasťahuje Joe Biden z demokratickej strany.

Nemálo ľudí tvrdí, že sú to najdôležitejšie americké voľby za niekoľko desaťročí. USA boli dlho globálnou veľmocou, ktorej význam Roman Joch v roku 2006 opísal takto: “Bez aktívnej úlohy USA a jej mocenskej prevahy by mnohé dnešné slobodné spoločnosti zanikli a boli by dobyté tyranskými susedmi. Svet by sa bez americkej hegemónie stal oveľa viac krvavým, menej bezpečným, menej slobodným a viac nestabilným. Miestne krvavé konflikty v mnohých oblastiach sveta by boli samozrejmosťou. Koniec americkej benevolentnej hegemoniálnej roly by takmer okamžite znamenal: koniec slobodného Tchaj-wanu, koniec slobodnej Južnej Kórey, koniec Izraela, koniec slobody pobaltských krajín a Ukrajiny. V druhej vlne udalostí by nastala buď hegemónia komunistickej Číny nad Indočínou, Filipínami a celou juhovýchodnou Áziou, alebo nukleárne vyzbrojenie Japonska, japonsko-čínske súperenie a miestne krvavé lokálne vojny. To vo východnej Ázii. Vo východnej Európe by nastala expanzia ruského vplyvu a hegemónie na Slovensko a východný Balkán. A v tretej vlne udalostí by vznikol svet tak multipolárny, ako bol po väčšinu dejín – so všetkými tými krvavými a nekončiacimi konfliktmi. To by bola cena za neexistenciu globálneho benevolentného hegemóna.”

S príchodom Donalda Trumpa do Bieleho domu akoby by začal ústup USA z pozície lídra západného sveta. Ruského prezidenta Putina, ktorý je jednou z najväčších hrozieb nielen pre Európu, Trump obdivuje. V prípade jednej z najväčších výziev, pred ktorou svet stojí - klimatických zmien, americký prezident neprejavuje snahu úspešne jej čeliť. Skôr ich bagatelizuje. A jeho husté rečí voči Číne, ktorej vyhlásil colnú vojnu, zatiaľ tiež veľa ovocia nepriniesli a Spojené štáty s ňou stále majú negatívnu obchodnú bilanciu. Pridajme si k tomu nespočet bizardných výrokov Donalda Trumpa, ktorý ešte nedávno radil bojovať proti Covidu-19 bielidlom. Stačili štyri roky, aby sa imidž USA ako silnej a inšpiratívnej krajiny zmenil na niečo, o čo a z čoho treba mať obavy.

A to aj to aj kvôli vnútorným problémom, najmä o ktorých som sa v novej epizóde môjho podcastu rozprával s komentátorom Dagom Danišom. Jeho citát je aj v titulku tohto blogu. Daniš pripúšťa, že Trump svojimi výrokmi a postojmi škodí konzervatívnej politike, ale vie si predstaviť, že by ho volil. Nevidí ho totiž ako hrozbu pre slobodný svet, ale ako nádej pre jeho zachovanie.

Druhým mojim hosťom bol bývalý novinár Branislav Ondrášik, ktorý americké voľby dlhé roky pozorne sleduje a analyzuje. Na čom sa budú budúco týždňové voľby lámať, prečo neuspel v demokratických primárkach Sanders ani Elizabeth Warren a ako to podľa Ondrášika dopadne? To všetko si môžete vypočuť v ďalšej epizóde podcastu Proti noci, ktorý nájdete medzi Apple podcasts, v Google Play, na Spotify aj na stránke Podbean.

Prajem vám príjemné počúvanie.

Pavel Sibyla