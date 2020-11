Ako sa znásilňujú štatistiky nezamestnanosti za Matoviča

Je úplne prirodzené a žiadúce, že sa každá vláda snaží znižovať mieru nezamestnanosti. Nežiadúce je, keď to robí umelým či násilným spôsobom.

Počas predošlých vlád pod taktovkou strany Smer sa viackrát objavili informácie, ako sa úrady práce snažia dostať ľudí preč z evidencie nezamestnaných, hoci si zamestnanie nenašli. V roku 2013 Smer tiež prijal zmenu, že ľudia na aktivačných prácach sa nebudú zarátavať medzi disponibilných uchádzačov o prácu.

Dúfal som, že podobné praktiky po februárových voľbách skončia. Ale mýlil som sa. Dostal sa totiž ku mne list z Úradu práce, rodiny a sociálnych vecí v Lučenci. Adresovaný je nezamestnanému človeku bývajúcemu v jednej z bohom zabudnutých dedín v okrese Poltár, ktorému úrad ponúka “vhodné zamestnanie.” Aké? Z listu sa dá vyčítať len miesto výkonu práce a jej zameranie. Ale po troche googlenia si možno urobiť konkrétnu predstavu: práca za 580 eur v hrubom v pekárni či cukrárni v Šamoríne, ktorý je vzdialený 250 kilometrov od miesta bydliska uchádzača.

Je to naozaj vhodné zamestnanie? Pre niekoho tesne po skončení strednej školy možno áno. Možno mladíkovi či babe z okresu s jednou z najvyšších mier nezamestnanosti bude stáť za to presťahovať svoj život na Žitný ostrov. Ale človek okolo päťdesiatky sa na túto “vhodnú ponuku práce” bude pozerať menej nadšene. Preto mi príde absurdné, že lučenecký úrad práce od uchádzača požadoval, aby sa do 3 dní do Šamorína dostavil. A pohrozil mu, že ak tak nespraví alebo keď ponuku práce (v prípade, že ho majiteľ pekárne bude chcieť prijať) odmietne, z evidencie bude vyradený.

O podobných praktikách som už počul dávnejšie. Ľudia sa im bránia tak, že sa dajú na PN a týmto spôsobom sa z účasti na pohovore ospravedlnia. Určite z toho nemajú dobrý pocit. Ale čo majú robiť, keď dostanú takýto list, ktorý akoby písal pokazený robot a nie človek-úradník, ktorý by mal svojho klienta poznať a vedieť posúdiť, čo je to pre neho vhodná ponuka práce? Jeden sa musí veľmi premáhať, aby za takýmto konaním úradu nevidel snahu vylepšiť štatistiky nezamestnaných tým, že z nej vyradí nejakého neboráka. Najmä keď ministrom práce ja Milan Krajniak z hnutia Sme rodina, ktorého okresným predsedom bol súčasný šéf lučeneckého úradu práce Patrik Svediak. K Sme rodina patrí aj šéfka úradu práce z vedľajšieho, detvianskeho okresu.

Titulok tohto blogu - Ako sa znásilňujú štatistiky nezamestnanosti za Matoviča, - by mohla byť aj otázka. Odpoveď na ňu by bola jednoduchá: ako za Fica.

Ak ste aj vy v poslednej dobe zažili niečo podobné, ako uchádzač práce z poltárskeho okresu, napíšte mi o tom cez správu na facebook-u.

Pavel Sibyla