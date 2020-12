Hrozná pravda o zadržaní Haščáka a väzbe Jankovskej

Niekoľkokrát od volieb som sa pristihol pritom, ako prežívam úprimnú radosť. Z čoho? Zo správ o vznesených obvineniach voči ľuďom ako Monika Jankovská, Norbert Bödör, Tibor Gašpar či Jaroslav Haščák.

Akoby som sa ocitol v inom svete, nie na Slovensku. Ešte pred rokom by som dosť pochyboval, či je možné, aby v takom krátkom čase menovaní ľudia čelili spravodlivosti. Je to možné a to je skvelé!

Lenže prednedávnom som si uvedomil, čo túto vlnu vyšetrovaní spustilo. A to vo mne vyvolalo úplne iný pocit - pocit smútku. Totiž, žiadne akcie ako Búrka, Víchrica či Hmla by sa nestali, nebyť Kočnerovej Threemy a knižnice. K týmto zdrojom sa polícia dostala pri vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Nebyť smrti dvoch mladých nevinných ľudí, skorumpovaní sudcovia, prokurátori a policajti by znásilňovali spravodlivosť v tomto štáte ďalej.

A do žiadnych vyšetrovaní donedávna nedotknuteľných ľudí by sa policajti asi nepustili, keby OĽaNO a ostatné vládne strany neuspeli vo voľbách. Stačilo, aby sa zmenila vláda a vyšetrovatelia s prokurátormi nabrali odvahu robiť si svoju robotu. To je skvelá pointa februárových volieb, ale hrozná správa o inštitúciách menom Polícia SR a Úrad špecializovanej prokuratúry.

Predseda súdnej rady Ján Mazák to povedal ešte inak: za súčasnú vlnu zatýkania vďačíme náhode. Krásne a strašné zároveň.

O tomto, aj o mnohom inom, čo súvisí s korupciou na Slovensku, som sa v najnovšej epizóde podcastu Proti noci rozprával so Zuzanou Petkovou z Nadácie Zastavme korupciu. Podcast nájdete na najpoužívanejších podcastových platformách, ale vypočuť si ho môžete aj z prehliadača:

https://protinoci.podbean.com/e/o-korupcii-politikov-smeru-mozu-existovat-aj-priame-dokazy/

Ak sa vám môj podcast bude páčiť a chceli by ste jeho výrobu podporiť malým finačným darom, urobiť tak môžete cez platformu Patreon.

Pavel Sibyla