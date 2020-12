Keď ťa alkohol dovedie na prah smrti, povedať manželke „prepáč“ už nestačí

„Vášeň je hnacím motorom každého predstavenia,” hovorí Lukáš Latinák v rozhovore pre podcast Proti noci. S Lukášom sa poznáme roky hlavne vďaka tomu, že pochádzame z jedného mesta.

Stretávali sme sa aj po jeho predstaveniach v divadle Astorka. Vďaka tomu poznám aj jeho vážnejšiu tvár. Lukáš totiž zďaleka nie je len komediálny herec. O herectve a divadle veľa a poctivo premýšľa, a nedá si s ním pokoj ani počas leta, keď si mnohí jeho kolegovia užívajú divadelné prázdniny.

V podcaste sme sa však nerozprávali len o hraní, filmoch, divadle. Reč prišla aj na neresti, ktoré ľuďom z kreatívnych profesií občas prerastú cez hlavu. Stalo sa to aj Lukášovi. Krátka ukážka z tej časti rozhovoru, kde sme sa rozprávali práve o tejto etape jeho života:

Obaja pochádzame z regiónu, kde ľudia dosť holdujú alkoholu. Viem o tebe, že tvoj vzťah s ním mal rôzne etapy.

To sa netýka len Podpoľania, alkohol je všeobecne tolerovaná droga. Len u nás sa na to nepozerá, že sa deje niečo zlé. To sa zistí potom, rokmi, keď už to máš prepísknuté a keď sa ti to už dostáva do vzťahu, do súkromia, do práce, do všetkého. A ja som tomuto nič neostal dlžný. Boli to bujaré roky a ma to nejak aj bavilo. Hlava fungovala, texty išli, nevadilo to.

Keď človeka baví piť, ako si dokáže povedať, že prestane?

Keď príde nejaký zlomový moment alebo keď príde strata radosti zo života, a už ti je aj jedno, s kým si na tom pive. Zisťuješ, že sa niečo deje a že ťa to až tak nebaví, tak začneš pátrať. A teda, chvalabohu, ak začneš pátrať, lebo niekto ani nestihne pátrať. Alebo si myslí, že všetci sú na chybe a nie on.

Teraz si už abstinent?

V podstate u mňa to skončilo jedným upozornením, taký ten varovný prst boží. Niečo sa udeje, že to už vyzerá veľmi zle. Ale ešte kým máš pocit, že to ešte nie je na pokraji života a smrti, ešte pokúšaš. No skončilo to až na pokraji. Po nehode som ležal v nemocnici, dobre utajený, a tam sa ti potom v takej chvíli pretáčajú hodiny života, čo si zažil dovtedy, a či sa ti to oplatí a či s tým rátaš aj do budúcnosti. Ale pri posteli mi stála moja mladomanželka s prvorodeným synom na rukách a tam už povedať “prepáč” nestačí.

(Foto: SITA)

Lukáš v rozhovore prezradil aj to, aké dôsledky malo pitie na jeho hereckú kariéru a čo robí, keď musí so sebou ako abstinent bojovať.

Ale zaujímala ma hlavne jeho vášeň pre herectvo. V podcaste sa dozviete aj to, či sa povaha alebo nálada herca/herečky mení v závislosti od toho, akú rolu skúša; či sa Lukáš niekedy zaľúbil do kolegyne, lebo uveril postave, ktorú hrala; či prečo nechodí na castingy do zahraničia.

Podcast Proti noci nájdete vo svojich mobilných telefónoch medzi Apple podcasts, v streamovacej službe Spotify, v Google Play, ale vypočuť si ho môžete aj priamo z prehliadača:

https://protinoci.podbean.com/

Prajem vám príjemné a inšpiratívne počúvanie.

Pavel Sibyla

(Foto na titulke: Divadlo Astorka)