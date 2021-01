Keď sa pri Cibulkovej obišli pravidlá, prečo by sa nemohli aj pri Lučanskom?

Dva týždne neveriacky krútim hlavou, koľko ľudí podľahlo psychóze o „hrdinovi“ Lučanskom, ktorého život vraj neukončila samovražda, ale celé to malo byť inak a prsty má v tom Matovičova vláda.

V situácii, keď pre prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné zverejniť kamerové záznamy z chodby pred Lučanského celou a keď pre nesúhlas jeho rodiny neuvidíme ani zdravotný záznam, ľuďom nejakú dobu nezostávalo nič iné, než dôverovať slovám ministerky Kolíkovej a článku Denníka N založenom na neverejných dokumentoch. No prestávam sa čudovať, že časť voličov cíti namiesto dôvery pochybnosti, lebo za rok od volieb táto vláda a jej ministri boli neraz pristihnutí, ako porušili pravidlá a ešte to aj zľahčovali.

Bývalá úspešná tenistka na prechádzke v centre Bratislavy dňa 27.12.2020, v čase vrcholiacej pandémie. (FB stránka D. Cibulkovej)

Táto vláda zjavne stále nechápe, ako sa buduje dôvera. Aká krehká je. A obávam sa, že ďalšie prípady typu Cibulková bude obhajovať rečami, že veď je to v poriadku, ak to spropaguje očkovanie. Prdlajs, nie je to poriadku. Očkovanie je najlepšia príležitosť ukázať voličom, že štát by sa po dvanástich rokoch vlády mafie a Smeru dal konečne správať inak: férovo a transparentne.

Foto na titulke: SME - Jozef Jakubčo