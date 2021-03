Obete Covidu, ktoré idú na vrub Sulíka právom

Nie je mi celkom jasné, ako to SaS s požiadavkou na rekonštrukciu vlády myslí, no bol by som na jej mieste opatrný. Lebo zrelým kandidátom na výmenu je aj Sulíkov minister školstva Gröhling. Dôvod?

Je ich viac. Dnes tým najväčším je chaos okolo otvárania škôl.

Mŕtvych na Covid neubúda, chorých už vozíme do susedných krajín, no napriek tomu sú otvorené aj niektoré školy v čiernych okresoch. Zmeniť sa to nemá ani najbližšie týždne. Ministerstvo školstva vydalo manuál, v ktorom sa píše, že na I. stupni základných škôl sa môžu od 8. marca vyučovať prezenčne deti rodičov z kritickej infraštruktúry alebo tých, ktorí nemôžu pracovať z domu. Plus končiace ročníky stredných škôl.

Potvrdenie o nemožnosti práce z domu môže rodič škole doložiť čestným vyhlásením. Mám si vymýšľať, keď chcem, aby sa moje dieťa konečne učilo v triede so spolužiakmi? Ale nezvýši sa tým riziko, že mi dieťa prinesie zo školy vírus korony? A ako to bude fungovať, keď s ním zostanem naďalej doma? Takýmto dilemám budú rodičia najbližšie týždne čeliť. Odpoveď na poslednú otázku sa dá nájsť na webe jednej z bratislavských škôl.

„Žiaci, ktorých zákonní zástupcovia majú obavy poslať do školy, budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní bez online vyučovania.” Dištančne, ale nie online. Geniálne! Ešte jeden podstatný detail: ak rodič pre obavy z nákazy alebo jednoducho preto, že nechce klamať v čestnom vyhlásení, svoje dieťa do školy nedá, príde o pandemickú OČR.

A ministerstvo chce, aby rodičia deti do školy dali. V manuáli totiž píše: „Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.”

Okrem rodičov a žiakov sú tu aj učitelia. Mnohí z nich stále nie sú zaočkovaní a nie preto, že by nechceli. Ale preto, že termínov bolo málo, oznamovali sa na poslednú chvíľu a teraz sa s vakcináciou pedagógov jednoducho prestalo.

„Som zhrozená z toho, čo sa stalo. Moje mladšie kolegyne sú zaočkované a ja stále nie. Teraz som počúvala ministra, ktorý povedal, že dávka pre 40 tisíc učiteľov je vyčerpaná, takže učiteľov už očkovať nebudú. Pracujem na východe krajiny, s prevažne rómskymi žiakmi, doma mám mamu 82- ročnú mamu a očkovanie v nedohľadne. Neviem, kam sa treba obrátiť, všetko sa len sľubuje,” napísala mi jedna učiteľka.

Zrátajme si to: školy sa otvárajú aj v čiernych okresoch; rodičia sú nútení dať deti do školy, lebo keby s nimi ostali doma, nezískajú OČR; mobilita ľudí sa zvýši, pričom školy nebudú od rodičov vyžadovať negatívny test na Covid. K tomu nezaočkovaní učitelia, ktorí po zdravotníkoch, hasičoch a policajtoch patria podľa českého Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky k profesiám, v ktorých korona kosí najviac.

Neviem, koľko nakazených a mŕtvych toto chaotické otváranie škôl v najnevhodnejšej chvíli prinesie. Vzhľadom k bordelu v dátach o Covide, ktorý štát má, to zrejme nezráta nikto. Ale tentoraz bude môcť Matovič pripísať tieto obete na vrub Sulíka a jeho ministra úplne právom.

Pavel Sibyla

–

Foto: TASR